Valentini: "Caso Lukaku, si rischia di creare un precedente. Ma il club consideri il lato umano"

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L'ex direttore generale della FIGC ha parlato del mancato rientro a Napoli di Big Rom e fa notare: che non si trascuri il vissuto personale del giocatore

Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà e tra i vari temi ha parlato anche del caso Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni: "In queste situazioni il rischio vero è quello di creare un precedente rispetto a tutti gli altri compagni. Detto questo, mi auguro che una grande società come il Napoli e Conte sappiano considerare anche gli aspetti umani della vicenda. Ha avuto una stagione difficile, anche un dolore familiare, sono tutte cose da valutare con un pizzico di umanità, pur avendo ragione il club. lo credo che la cosa possa ricomporsi".

Intanto, Romelu Lukaku è uscito allo scoperto con un comunicato sui propri profili social: “Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale — è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa.

Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio", così il belga ha provato a fare chiarezza.