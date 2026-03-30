Lukaku-Napoli, Fabbroni: "No alla rescissione, club vuole ricavare qualcosa"

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Il giornalista passa in rassegna la questione difficile tra Lukaku e il Napoli: l'ipotesi rescissione pare da scartare, il club vorrebbe ricavare una somma

Il giornalista Mario Fabbroni è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, per parlare dei temi attuali in casa azzurra: "Mettere Lukaku fuori rosa? No, perché tra le due parti si cercherà un accordo. Lukaku sicuramente vuole giocare il Mondiale. Sente che è il suo ultimo Mondiale. Ha visto com'è tornato De Bruyne… Lukaku deve fare i conti con il Napoli, perché il club gli ha pagato uno stipendio. Senza accordo tra le parti, anche sul contratto e in caso di volontà di allontanarsi dalla squadra, quanto trarrebbe il Napoli da un'eventuale cessione?

Le parole di Lukaku sono distensive, ma siamo lontani dalla realtà: il Napoli ha aspettato fino a questo momento. Strada verso la rescissione? Io penso che il Napoli voglia recuperare qualcosa. Confermati i titolari contro l'Irlanda del Nord? L'Italia non ha praticamente giocato il primo tempo. Per fortuna c'è stato quel secondo tempo. Non so se è il caso di concedere lo stesso stampo di partita. Anche perché giochi fuori casa. E poi va imposto un ritmo. Mantenere la carta Pio Esposito per provare a dare sostanza in più nel secondo tempo può essere un tipo di atteggiamento condivisibile".