Sosa: "Lukaku uomo spogliatoio, perché già si parla di metterlo fuori rosa?"

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L'ex bomber del Napoli presenta la partita contro il Milan e analizza il caso di Romelu Lukaku che tiene banco nel club azzurro

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli', ha commentato i temi principali in casa Napoli: "Anche a me ha sorpreso un po' questa decisione innanzitutto di Garcia, il ct del Belgio che ha preferito rimandare Lukaku a casa, cioè a Napoli, visto che si parla tanto di Lukaku come uomo spogliatoio e come uomo importante nei gruppi. A Napoli, quando Lukaku non ha giocato e quando si è ripresentato in Supercoppa italiana in panchina, lui non era arruolabile ma si parlava molto della sua forza nel gruppo. Certo, bisogna rispettare le regole nel calcio come nella vita, però faccio fatica a capire perché per il mancato rientro si parli già di metterlo fuori rosa.

Napoli-Milan? Innanzitutto, in una partita tra Conte e Allegri rimango coerente con me stesso... sarò in maniera professionale in tv, però se facessi un altro mestiere cambierei canale in una partita tra Conte e Allegri (ride, ndr). Detto ciò, il prossimo turno è fondamentale perché l'Inter gioca prima con la Roma, e da quel risultato si faranno tantissime teorie. Se vince l'Inter, è chiaro che Napoli-Milan si punterà sul secondo posto e il pareggio potrebbe non cambiare niente, eventualmente ti assicuri la qualificazione alla Champions League".