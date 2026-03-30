Rampulla: "Lukaku ce l'ha col Napoli perché vede la poltrona presa da Hojlund"

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L'ex portiere a TMW Radio presenta Bosnia-Italia ma va anche sui temi della Serie A, tra cui il caso Romelu Lukaku in casa Napoli

L'ex calciatore ed oggi opinionista Michelangelo Rampulla, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato dei temi principali circa la Nazionale e la Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Italia con la Bosnia, c'è chi spera che gli azzurri non ce la facciano:

"Sembra uno sport quello di prendere di mira la Nazionale. Il campanilismo non c'entra. Ora si deve tifare Italia, dopo due mancate partecipazioni ai Mondiali sarebbe un disastro. Poi che tutto vada riformato è un altro discorso".

Locatelli, bufera per un cena con i giocatori dell'inter:

"E' assurdo. C'è un disinnamoramento nei confronti dei giocatori italiani. C'è senso di invidia, e se vanno male sono contenti. I giocatori poi devono fare gruppo, per unirsi ancora di più per ottenere un risultato importante, che c'entra tirare in ballo l'essere di una squadra o di un'altra?".

Retegui di nuovo con la Bosnia, che dice?

"Sono d'accordo con Gattuso, di andare avanti con questa squadra. Ha imparato da Lippi e ha privilegiato più il gruppo del singolo che è in forma adesso. Retegui è andato in un campionato poco competitivo, quando ti manca l'adrenalina degli alti livelli, anche tu scendi di rendimento".

Napoli, che succederà con Lukaku?

"Diciamo la verità, lui ce l'ha un po' col Napoli perché vede la poltrona presa da Hojlund e per questo rimane a casa. Se sei un lavoratore non puoi startene a casa. Devi presentarti e poi nel caso torni in Belgio. È una forzatura per andare via, visto che forse non giocherà più".

Roma, come mai la difesa di Gasperini non funziona?

"Va fatto lavorare tranquillamente. I primi anni sono di costruzione, per creare una base importante per il futuro. Non si può pretendere subito il massimo. E' questo il motivo. Se è in discussione, chi prendi' Chi c'è meglio? Non credo che ci sia qualcuno su piazza. lasciamogli il tempo di lavorare e porterà la Roma ad altissimi livelli. Ti sono venuti a mancare due giocatori di qualità come Dybala e Soulè, e questo ha inciso anche".