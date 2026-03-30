Dazn, Iori: "Stagione Napoli disgraziata ma non sfortunata. Su infortuni ci sono responsabilità"

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Il giornalista di DAZN analizza la corsa Scudetto: l'Inter deve avere paura solo di se stessa, Napoli resiliente ma su infortuni ci sono responsabilità

Alessandro Iori, giornalista di DAZN, ai microfoni del podcast Tutti in the Box ha analizzato la corsa Scudetto in Serie A: "Ci sono 24 punti a disposizione, l'Inter con 19 punti è aritmeticamente campione qualunque cosa accada: non è un ritmo insostenibile. E poi, considerando che c'è lo scontro diretto tra Napoli e Milan vuol dire che ne servono 19 se vince il Milan. È questo secondo me che deve dare garanzia all'Inter, per questo corretta l'opzione 'Chi fa più paura all'Inter? L'Inter'. Perché davvero se si fissano razionalmente su questo tema, possono stare molto molto sereni.

Però abbiamo storia di finali di stagione in cui anche le squadre più forti si sono incastrate in situazioni imprevedibili. Resta che secondo me lo scontro diretto del lunedì di Pasquetta è un bell'assist all'Inter per stare più sereni: se l'Inter fa il suo la domenica e poi si mette serena in poltrona a guardare la partita, c'è anche il caso che si diverta. Il Napoli secondo me è sorprendente per come sia ancora lì in una stagione disgraziata, non sfortunata, con un numero così alto di infortuni il che denota delle responsabilità nella gestione fisica dei giocatori. È una squadra quantomeno resiliente, è una squadra che ha ancora tanto da dire e che sulla carta era probabilmente la più forte e la più attrezzata".