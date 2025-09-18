Cassano: "Dissi che Conte era un allenatore da terza fascia, ora devo chiedergli scusa"

Antonio Cassano, ex calciatore, nel corso di 'Viva el Futbol' ha parlato del Napoli e soprattutto di Antonio Conte: "Conte è partito davvero bene. Per me è sempre stato un allenatore metodico. Ricordo quando uscì col Galatasaray in Champions e lui allenava la Juve e dissi: per me è allenatore da terza fascia. Ma io siccome non sono uno stupido, dico che un allenatore bravo cambia e non resta fedele alle sue idee.

Conte ora cambia e si è evoluto. Prima tutti dietro la linea della palla, ma da Napoli in poi ha detto: io voglio attaccare, giocare, stare dall'altra parte del campo. Allora dico scusa e faccio un passo indietro. Oggi è tra i 3-4 migliori allenatori al mondo perché escluso De Bruyne non ha una squadra di fenomeno, ricordiamolo. Conte è anche più empatico e simpatico nel parlare, ma se deve dirti una cosa te la dice sempre".