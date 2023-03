Cassano esalta Spalletti: "Siamo al calcio 2.0? Lui è al 3.0! Abbina il gioco di Klopp al possesso di Pep"

Antonio Cassano, ex calciatore di Luciano Spalletti alla Roma, esalta il suo vecchio allenatore in un'intervista a La Repubblica

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Cassano, ex calciatore di Luciano Spalletti alla Roma, esalta il suo vecchio allenatore in un'intervista a La Repubblica: "Qui ci sono tanti allenatori poco umili, non vedo dei Klopp, Guardiola, Luis Enrique o un futurista come Nagelsmann. L’unico che mi sorprende è Lucianone Spalletti: siamo al calcio 2.0? Lui è al 3.0: abbina il gioco diretto di Klopp e il possesso di Guardiola. Sa fare l’uno e l’altro, ci sta facendo vedere in Italia e nel mondo quello che sa fare. È geniale, ma non fa il ruffiano con i giornalisti".