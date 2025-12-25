Cassano pazzo di Neres: "Ora fa cose mai fatte prima a Napoli!"

vedi letture

Nel corso del podcast 'Viva el Futbol' si parla della vittoria del Napoli contro il Bologna nella finale di Supercoppa. L'ex attaccante Antonio Cassano ha così commentato il match: "A me del Napoli impressiona che un ex ala offensiva, Politano, oggi fa tutta la fascia. E Neres gioca dentro il campo. Io pensavo che era forte forte, ma adesso è un giocatore di altissimo livello facendo cose che però prima non aveva mai fatto. Hojlund era forte all'Atalanta ma oggi fa cose che nemmeno all'Atalanta faceva.

Il miglioramento è super. Ora protegge anche palla, si sa muovere, scarica bene la palla. Visto l'azione di tacco per Spinazzola? Meravigliosa. Conte è speciale, il Napoli è speciale. Ve la butto lì: è speciale anche Lobotka che in mezzo al campo fa sempre le cose giuste, gioca a due tocchi, non gliela togli mai".