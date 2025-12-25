Cassano pazzo di Neres: "Ora fa cose mai fatte prima a Napoli!"
Nel corso del podcast 'Viva el Futbol' si parla della vittoria del Napoli contro il Bologna nella finale di Supercoppa. L'ex attaccante Antonio Cassano ha così commentato il match: "A me del Napoli impressiona che un ex ala offensiva, Politano, oggi fa tutta la fascia. E Neres gioca dentro il campo. Io pensavo che era forte forte, ma adesso è un giocatore di altissimo livello facendo cose che però prima non aveva mai fatto. Hojlund era forte all'Atalanta ma oggi fa cose che nemmeno all'Atalanta faceva.
Il miglioramento è super. Ora protegge anche palla, si sa muovere, scarica bene la palla. Visto l'azione di tacco per Spinazzola? Meravigliosa. Conte è speciale, il Napoli è speciale. Ve la butto lì: è speciale anche Lobotka che in mezzo al campo fa sempre le cose giuste, gioca a due tocchi, non gliela togli mai".
