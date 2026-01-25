CdS, Polverosi: "E' sfida anche tra Spalletti e Conte, si rispettano ma non si amano"

Dalle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi si sofferma sulla corsa Champions, parlando anche della sfida di stasera tra Juventus e Napoli: "Prima Juventus-Napoli, un’ora dopo Roma-Milan, ovvero la Champions racchiusa in 5 ore di calcio italiano. Se sull’Inter non si può essere che d’accordo, è troppo più forte, più completa e più ricca delle altre, forse sarebbe il caso di allargare anche solo un pochino questa corsa pure al Como che dopo il 6-0 sul Torino è arrivato a 40 punti, ha scavalcato la Juventus (che sul lago ha perso 0-2) ed è a due punti dalla Roma e a tre dal Napoli.

Juve-Napoli Spalletti contro Conte? In questa sfida panchinara c’è anche un senso spiccato di rivalità, Spalletti e Conte pur rispettandosi non si amano. Hanno modi differenti di vedere il calcio e soprattutto le sue sfumature".