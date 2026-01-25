Auriemma: "Ho il sospetto che Giovane non si adatterà! Napoli, che succede?"

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto a Sportitalia e ha commentato la scelta di Antonio Conte di cedere Noa Lang e Lorenzo Lucca per prendere Giovane: "Conte ha voluto fortemente quest'estate due attaccanti perché bisognava migliorare il numero dei gol segnati. I due attaccanti erano Lang e Lucca, per un totale di 65 milioni di euro. Gol segnati? Uno a testa. Minuti giocati? Una miseria. A gennaio non vanno più bene e io mi stupisco di questo. Se li hai scelti a luglio, vuol dire che avevi individuato in loro quello che ti serviva.

Ora si prende Giovane, un ragazzo di 22 anni, che ha solo 21 presenze in Serie A e ha segnato solo tre gol. Una scelta in controtendenza rispetto a quello che solitamente sceglie Conte. Lui prende giocatori di una certa età, di una certa esperienza, di un certo costo. E ora invece prende Giovane. Ora sarà sicuramente sarà bravissimo, entrerà nei meccanismi del Napoli e aiuterà l'attacco a fare gol, ma qualche sospetto che non andrà così ce l'ho e quindi non capisco cosa sta succedendo del Napoli. Sicuramente questa squadra è stata costruita male: dei nove acquisti, otto li ha scelti Conte".