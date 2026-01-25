Pasqualin: "Può esserci un'impennata d'orgoglio del Napoli, ma Juve favorita"

L'avvocato Claudio Pasqualin, presidente di Avvocaticalcio e presidente onorario di Conference403, ha parlato a Tuttomercatoweb dei temi dem campionato, iniziando dal ko casalingo della Fiorentina: "Una sconfitta inaspettata. La Fiorentina cade contro il Cagliari e torna nelle sabbie mobili. "La Fiorentina indubbiamente ha giocato una partita non bella, ma soprattutto ha incontrato un Cagliari ineccepibile e perfetto anche dal punto di vista difensivo. E adesso si ritrova in una posizione non bella".

Il mercato è stato fatto, la squadra è di tutto rispetto. Cosa manca ancora q questa Fiorentina?

"Opererà sul mercato, l'ha già fatto. Brescianini s'è già rivelato un ottimo acquisto, ma le prospettive per uscire da questo momento al momento non sono buone. Le squadre sono lì, ovviamente la Fiorentina ha la forza per ribaltare la situazione. Le distanze sono vicine, può crearsi una mischia che potrebbe coinvolgere anche altre squadre".

Tra Lecce e Lazio non si fa male nessuno...

"La Lazio può anche tirare a campare, il pareggio serve indubbiamente più al Lecce. Per i salentini è un punto importante".

Oggi c'è Juve-Napoli....

"Partita importante, sulla carta di grande livello. Per il momento delle due squadre vedo favorita la Juventus. Potrebbe esserci un'impennata d'orgoglio del Napoli, ma i bianconeri mi sembrano favoriti. Per lo Scudetto, invece, al momento dico Inter. I nerazzurri stanno meglio di tutti".