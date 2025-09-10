Cds, Polverosi: "McTominay e De Bruyne saranno un problema di tutte le squadre italiane"

vedi letture

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista del “Il Corriere dello Sport” Alberto Polverosi. Di seguito le sue parole: "Ieri sera abbiamo assistito ad una partita che neanche ci saremmo immaginati. È stata un vero manicomio, una partita schizofrenica. Quando stavo scrivendo il pezzo sulla partita della nazionale, dovevo cancellare una riga e riscriverla subito dopo. L’Italia ha giocato una partita incomprensibile. La nazionale ha fatto degli errori clamorosi. Gli autogol sono stati dei regali. Donnarumma ha fatto l’ira di Dio, il finale di partita è stato salvato da Di Lorenzo. Il calcio italiano si è ribaltato, abbiamo segnato 10 gol in due partite e ne abbiamo presi quattro in una sola partita.

L'unica nota positiva è la coppia d’attacco Retegui-Kean. Avevo i miei dubbi contro l’Estonia, invece sono stati gli unici che si sono salvati dalla prestazione della nazionale di ieri sera. Israele-Italia? Non riguarda solo la partita contro l’Italia, Israele deve essere escluso da tutte le competizioni internazionali come è accaduto nel caso della Russia. Lo sport è un movimento politico e, quindi, Israele non deve partecipare alle competizioni di nessuno sport. La FIFA, la UEFA e il Coni devono prendere provvedimenti. Quando il genocidio sarà finito, le parti avranno trovato un accordo di pace e saranno individuati i responsabili del genocidio, allora Israele potrà essere riammesso nelle competizioni sportive. Fiorentina-Napoli? Gli azzurri dispongono della migliore qualità possibile sul lato destro del campo. McTominay e De Bruyne lavorano con un’intensità pazzesca. Non sarà un problema solo della Fiorentina, ma di tutte le squadre italiane".