Centro sportivo a Qualiano, Fedele sui tempi: “Ci vorranno almeno tre anni”

L'ex dirigente sportivo ha commentato il progetto del nuovo centro sportivo del Napoli, soffermandosi sulle tempistiche di realizzazione.

Il nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano rappresenta un progetto importante per il futuro del club azzurro, ma la sua realizzazione potrebbe richiedere tempi più lunghi rispetto alle previsioni iniziali. A intervenire sull'argomento è stato Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, che ai microfoni di Radio Marte ha espresso alcune perplessità sulla possibilità di completare l'opera in tempi brevi, indicando in almeno tre anni la durata necessaria per portare a termine i lavori.

Fedele sul centro sportivo del Napoli: “Il settore giovanile va valorizzato”

Nel suo intervento, Fedele ha sottolineato anche l'importanza di accompagnare il progetto infrastrutturale con un investimento concreto sul vivaio, evidenziando i benefici che una gestione efficace del settore giovanile può garantire alla società: “In quattordici mesi è impossibile realizzarlo, ci vorranno almeno tre anni. De Laurentiis sa che fare il settore giovanile costa. Se il settore giovanile lo fai bene arrivano i risultati. Ci sono società che puntano molto sui giovani come l’Atalanta soprattutto. Pensate quanti calciatori campani sono andati via dalla Campania da giovanissimi”.