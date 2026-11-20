Milinkovic-Savic svela il suo modello: “Ha cambiato l’interpretazione del ruolo”

Il portiere ha parlato dell'evoluzione del ruolo dell'estremo difensore, riconoscendo a Manuel Neuer il merito di aver rivoluzionato il modo giocare.

Il ruolo del portiere è cambiato profondamente negli ultimi anni e Vanja Milinkovic-Savic non ha dubbi su chi abbia contribuito maggiormente a questa evoluzione. L'estremo difensore del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del club azzurro, ha indicato in Manuel Neuer il principale modello di riferimento per una nuova interpretazione del ruolo, nella quale l'estremo difensore non si limita a difendere la propria porta, ma diventa anche un elemento attivo nella manovra della squadra.

Milinkovic-Savic elogia Neuer: “Il portiere è un giocatore in più”

Nel corso dell'intervista, il portiere serbo ha spiegato quanto sia importante la capacità di partecipare alla costruzione del gioco, riconoscendo al collega tedesco il merito di aver aperto una nuova strada per gli interpreti del ruolo: "Io ringrazio Neuer perché secondo me è stato lui quello che ha fatto vedere che il portiere lo puoi utilizzare come un giocatore in più, che dà una mano alla squadra anche nella costruzione. Quindi sì, sono molto contento".