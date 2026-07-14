Hojlund è tornato a Napoli: “Felice per Allegri, è molto bravo! Pronto per la nuova stagione”

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Rasmus Hojlund è rientrato a Napoli per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. L’attaccante è pronto a lavorare agli ordini di Allegri.

Rasmus Hojlund è tornato a Napoli. L’attaccante danese è atterrato in serata all’aeroporto di Capodichino per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione e mettersi subito a disposizione di Massimiliano Allegri. Il centravanti è pronto a ripartire e ad affrontare il nuovo percorso con il club partenopeo agli ordini del nuovo allenatore.

Hojlund torna a Napoli: il primo saluto ai tifosi

Ad accogliere l’ex Manchester United a Capodichino c’era il calore dei tifosi presenti all’aeroporto, ai quali il giocatore ha rivolto le sue prime parole prima di unirsi al gruppo per l’inizio del ritiro: “Ciao a tutti, sono pronto per questa nuova stagione. Felice per Allegri? Certo. E' molto bravo”, le sue parole riportate da Il Mattino. Il danese si prepara ora a lavorare con Allegri e con i compagni per affrontare al meglio la prossima stagione.