De Canio punta su Folorunsho: “Può essere l’alternativa ad Anguissa e McTominay”

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Gigi De Canio analizza il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri: da Folorunsho ai dubbi su Giovane, fino alla difesa con Beukema e Rafa Marin

Gigi De Canio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato le possibili scelte di Massimiliano Allegri per il Napoli, soffermandosi soprattutto sulle caratteristiche dei singoli giocatori. L’ex allenatore ha parlato di Michael Folorunsho, individuandolo come una possibile alternativa sia ad André-Frank Zambo Anguissa sia a Scott McTominay: "Come caratteristiche il giocatore può sostituire questi due giocatori, poi ha forza, capacità di inserimento, quindi avrà certamente migliorato il suo bagaglio anche tattico in questi anni". De Canio si è poi soffermato anche su Giovane, attaccante che in Brasile ha ricoperto il ruolo di prima punta, ma sul quale nutre qualche dubbio per un eventuale impiego da riferimento offensivo nel calcio italiano: "Sinceramente è troppo poco quello che ho visto io, ma per quello che ho visto non lo vedo prima punta. Nel senso classico del termine. Un giocatore che può giocare con Hojlund, può giocare con Lukaku, certamente, ma come prima punta, così come si può intendere Lukaku, penso di no. Ha altre caratteristiche, è un giocatore che lega il gioco, viene incontro, fa da sponda, ha altre caratteristiche, altre qualità rispetto alla prima punta classica di cui parliamo noi".

De Canio su Beukema e Rafa Marin: “Allegri sa valorizzare i giocatori”

L’ex tecnico ha affrontato anche il tema della difesa azzurra, analizzando il momento di Rafa Marin e Sam Beukema, chiamati ad adattarsi a un nuovo contesto tattico e alle richieste di Allegri: "Sia Rafa Marin che Beukema alla loro prima esperienza hanno avuto un allenatore molto esigente e poi comunque non dimenticate gli infortuni che hanno necessariamente messo l’allenatore nella condizione di dover cambiare modulo". In particolare, De Canio ha sottolineato le difficoltà incontrate da Beukema, difensore centrale chiamato a ricoprire il ruolo di braccetto. Nonostante ciò, l’allenatore resta fiducioso sulle possibilità di crescita dei due giocatori: "Allegri è un allenatore che sa dare spazio e tranquillizzare un po’ più i calciatori e farli sentire un po’ più a proprio agio, un po’ più sicuri. Questo profilo riesce ad assecondare e a trarre il meglio dai giocatoriì".