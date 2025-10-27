Chiariello contro Bergonzi: “Di Lorenzo lo denunci e si faccia petizione per cacciarlo dalla Domenica Sportiva!”

Umberto Chiariello, giornalista, nel corso della sua trasmissione su Radio Crc si è soffermato sulle parole di Mauro Bergonzi, l'ex arbitro che sulla Rai ha parlato di gesto antisportivo di Di Lorenzo: "I napoletani devono fare una petizione per cacciare Bergonzi dalla Domenica Sportiva. Ha ragione Alvino, se fossi in Di Lorenzo lo denuncerei. Mario Giuffredi dovrebbe tutelare il suo assistito, è una vergogna!

Non hanno detto niente su Lautaro che la passa sempre liscia, bestemmia e fa quei gesti… tra lui e Acerbi l'Inter è il regno dei maleducati, personaggi pessimi, ed il problema è Di Lorenzo che è educatissimo? Si può anche sbagliare l'opinione, ma l'accanimento… E’ un rigorino, ma il contatto c’è! Di Lorenzo viene toccato!”