Chiariello critica Jesus: “Lancia un messaggio sbagliato! Napoli è vista bene dai giocatori”

vedi letture

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato ai microfoni di Canale 21 il tentativo di furto subito da Juan Jesus e il suo sfogo sui social

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato ai microfoni di Canale 21 il tentativo di furto subito da Juan Jesus e il suo sfogo sui social: "Juan Jesus, non puoi scrivere 'a Napoli non mi sento più sicuro' perché è un messaggio che lanci. Ricordiamo in passato che la moglie di Gonalons non voleva venire qui. Il francese è stato per anni un tormento. Anzi ringraziamo la moglie di Gonalons che ha tutta la nostra riconoscenza perché non ha fatto venire il marito a Napoli.

Poi altri due o tre calciatori rifiutarono Napoli perché all'epoca c'era questa immagine della città che preoccupava chi doveva venire. Quest'anno invece i dirigenti del club azzurro hanno detto di essere rimasti colpiti per come Napoli è vista bene dai giocatori. Allora se tu Juan Jesus scrivi 'a Napoli non mi sento sicuro' mandi un messaggio agli altri calciatori".