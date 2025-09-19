Chiariello elogia la difesa del Napoli: "Ma quante palle ha toccato Haaland oltre al gol?"

Umberto Chiariello a Canale 21 dopo City-Napoli ha commentato così la sconfitta dell'Etihad: "Per me il Napoli esce rafforzato nelle sue convinzioni. Alla fine nessuno lo ha detto, ma la partita è stata decisa da una giocata individuale, il colpo da fuoriclasse di Foden mentre il Napoli stava difendendo bene. Nei primi dieci minuti della ripresa, a differenza del primo tempo con le parate di Milinkovic-Savic, il City al tiro non ci arrivava mai.

Se proprio Conte doveva inventarsi qualcosa, poteva mettere in campo l'unico giocatore dotato di gioco lungo con la pallata alle spalle dei difensori centrali per Hojlund e l'unico è Gilmour che ti mette la palla a quaranta metri bene. Se proprio vuoi sfruttare l'unica possibilità che hai doveva farlo entrare subito nel secondo tempo per Anguissa stanco.

Il Napoli ha dimostrato che su Haaland si può difendere, non gli lasciano le praterie, non si fanno saltare come birilli come lo United nel derby. Beukema e Buongiorno si sono distratti una sola volta, ma quante palle ha toccato Haaland stasera? Conte ha ragione, per orgoglio e 'tostezza' il Napoli ne esce bene. Sono gli episodi che a volte condannano".