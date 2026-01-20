Chiariello: "L'identikit del colpo porterebbe a Bergamo. Ma non è Maldini..."

Umberto Chiariello a Radio Crc ha fatto il punto sul mercato del Napoli partendo dalle uscite che sembrano ormai certe di Lang e di Lucca: "Liberiamo spazio salariale per Lookman, per qualcuno di forte. Anche Sterling, che è una grande scommessa, ma è un giocatore importante, può andare. Non venitemi a dire Daniel Maldini, per favore. Può esistere solo come secondo. L’uomo fondamentale ora deve essere un attaccante rapido, esterno, forte, che giochi da dieci, negli spazi intermedi, preferibilmente sul centrosinistra, di piede destro, capace di giocare su entrambe le fasce, che veda la porta e salti l’uomo.

Identikit: Bergamo. Se un nome è impossibile, ne trovino altri. È inutile prenderne due. Serve un esterno d’attacco, un trequartista offensivo, chiamatelo come volete. Le caratteristiche portano a Lookman. Occhi su di lui. Ma deve essere importante. Due al prezzo di uno. Poi, se arriva anche Daniel Maldini, bene. Ma non è fondamentale. Come non è fondamentale prendere un centravanti".