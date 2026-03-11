Futuro De Bruyne-Lukaku, Del Genio: "Chi ha ingaggi top deve garantire 40 partite all'anno"

Che futuro per Lukaku e De Bruyne? Giusto confermarli anche per l'anno prossimo? Questa la domanda un ascoltatore in diretta tv. Ed ecco la risposta di Paolo Del Genio a Canale 8 a Linea Calcio: "Io potrei anche dire di confermare tutti per l'anno prossimo, ma non funziona così. Intanto c'è il rischio elevatissimo di nuovi infortuni, e questo vale per tutti. Però per un calcolo di probabilità l'indice di rischio è più alto. E poi il secondo dato è questo: giocatori che guadagnano tanto devono garantire 32 partite almeno e 5 del girone di Champions.

Ma se sei uno che può essere utilizzato molto part-time, allora non c'è più corrispondenza tra i minuti in cui puoi sfruttare questo calciatore e il suo ingaggio per quelli che sono i parametri del Napoli che non può permettersi questo lusso. E magari qualcuno potrebbe anche decidere di andare via o altri che dopo l'infortunio vogliono rimettersi in gioco e rifiutano tutto. Anche perché è probabile che non avranno grandi alternative. In Italia e in Europa chi prende giocatori fermi per così tanto tempo? In sintesi, per capire bene quale sarà l'organico del Napoli aspettiamo fine agosto perché il mercato è complesso, come sapete".