Caressa: "C'è una sola vera delusione nella stagione del Napoli"

Fabio Caressa, giornalista, nel suo consueto punto su Youtube è tornato sul percorso europeo del Napoli in Champions con l'eliminazione nella prima fase: "In Europa sicuramente il Napoli, malgrado le assenze, poteva far meglio perché ha perso delle partite e ha perso dei punti nella fase campionato della Champions League che non sono accettabili. Ma questo lo sa benissimo anche Conte. Lì forse l’attenzione che è andata molto sul campionato ha un po’ compromesso il cammino in Champions.

Secondo me una squadra come il Napoli, come abbiamo detto dell’Inter, almeno agli ottavi doveva arrivare. Questa è la vera delusione della stagione del Napoli, che per il resto è rimasto in linea di galleggiamento malgrado enormi difficoltà", le sue parole.