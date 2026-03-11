Infortunio Vergara, posturologo Pacilio: "Lesione diversa da fascite, vi spiego"

vedi letture

Antonio Pacilio, rinomato podologo e posturologo, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal: “Lo sport del calcio prevede diversi cambi di direzione e di postura, il piede può andare incontro a diverse infiammazioni che poi possono trasformarsi in patologie come successo a Vergara. La prima ipotesi era quella di fascite plantare, che è un’infiammazione, mentre la lesione comporta una rottura parziale o totale della fascia plantare. Potrebbe esserci un problema di postura e queste problematiche, se non trattate in maniera adeguata con plantari specifici, possono portare un giocatore a fermarsi anche per 40-60 giorni.

La lesione va misurata in gradi, quindi solo da quello si capiranno i tempi di recupero. Questo infortunio non prevede di riprendere subito l’attività agonistica, ma dovrà essere fatto in modo graduale. Il mio auguro è che i tempi possano essere brevi, circa 2-3 settimane ma dipende sempre dal grado di lesione. Bisognerà capire anche l’iter riabilitativo, per cercare anche la causa di questo stop perché altrimenti si rischiano delle ricadute. Bisogna studiare la postura di Vergara anche per un miglioramento della performance ed evitare altri problemi del genere in futuro”.