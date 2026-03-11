Moratti rivela: "Nel 2004 potevo acquistare il Napoli con un altro presidente di A"

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ultimo presidente a vincere una Champions con un'italiana nel 2010, anno del famoso Triplete di Mourinho, è intervenuto a 'Kiss Kiss Napoli' svelando un retroscena legato al passato. Quando il Napoli nel 2004 è fallito, Moratti aveva pensato di acquistare il Napoli.

"Un altro presidente di A mi aveva fatto questa proposta ma la mia sembrava un'invadenza antipatica. Il Napoli si doveva salvare con qualcuno che decidesse di fare il presidente e di salvarlo come poi ha fatto De Laurentiis. Però è tutto vero e sarebbe stato belissimo, ma ho grande rispetto per Napoli".