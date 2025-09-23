Chiariello: "Lucca, che schiaffo ai soloni! Chi boccia e offende non è degno di tifare Napoli!"

Nel suo editoriale per Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche di Lorenzo Lucca, a segno nel finale subentrando ad Hojlund: "Alla fine chi è che ha salvato questo Napoli che vola solo in vetta alla classifica? Due volte ha salvato Meret, nel primo tempo sull'1 a 0, grande parata. ma soprattutto nel finale, dopo l'incredibile 3-2, regalato proprio un cioccolatino, regalato da Di Lorenzo, che non so cosa sta passando, perché l'espulsione di Manchester evidentemente gli ha creato un imbambolamento, uno shock mentale, ha regalato letteralmente il secondo gol agli avversari, proprio gli ha depositato la palla. E il Napoli al 93° ha avuto bisogno del suo portiere per salvarsi dall'incredibile pareggio.

E lì davanti? Quello che doveva essere buono solo per aprire gli ombrelloni, per fare gli sfratti. Non lo so, quante gliene avete dette per aver sbagliato la partita col Cagliari? Quello che non è buono, a prescindere. Lorenzo Lucca. L'uomo strapagato. Voi che siete passati dal pappò cacc' e sold' a pappò stai spendendo troppo. Siete incredibili, meravigliosi. Dalla preoccupazione di una borsa troppo chiusa, ora vi preoccupate che la borsa è troppo larga. Meravigliosi ragionieri partenopei. Ormai avete tutti i mestieri nelle mani. Siete medici, virologi, ragionieri, direttori sportivi, allenatori. Quante ne ho sentite sulla sostituzione di De Bruyne dopo Manchester? Siete tutti allenatori straordinari, tutti direttori sportivi straordinari, tutti ragionieri straordinari. Lucca ha pagato troppo. Lucca ha fatto un gol da centravanti vero che ha portato alla vittoria. Avevo promesso metaforicamente di venirvi a stanare e di prendervi a casa, perché con questi giudizi a priori, ma dove pensate di andare? Questa è una squadra che ormai da anni è ai vertici del calcio italiano e rincorre ai vertici del calcio europeo, ma voi non ne siete degni. Perché se voi i giocatori li bocciate dopo averli visti una partita, due partite, non siete degni di essere tifosi del Napoli. Lucca non ha dato tre punti al Napoli, ha dato uno schiaffo morale a tutti i soloni in servizio permanente effettivo che si pensano di arrogarsi il diritto di bocciare prima ancora di conoscere. Ma tant'è, il popolo tifoso spesso è un popolo bue, il guaio è che c'è qualcuno che lo fomenta".