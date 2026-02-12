Alvino: "Lautaro bestemmia e niente audio, e poi dite che non siamo sotto attacco!"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino su Radio Crc nel suo consueto editoriale a inizio trasmissione ha dichiarato: "C'è una cosa che in testa mi martella da tempo. Il Napoli è sotto attacco. C'è un attacco forte da Nord a Sud, attenzione. Io pensavo fosse limitato a una certa area geografica e potevo anche capirlo e lo contrastavo, ma ora no, l'attacco è nazionale, arriva da Trento fino a Trapani. Napoli e Campania compresa sotto attacco. Ci sono tanti argomenti sui quali discutere per capire che siamo sotto attacco.

Da cosa vogliamo partire? Arbitraggi scientifici, però sarebbe riduttivo parlare solo di arbitri. Qui non cerchiamo alibi, attenzione, il nostro è un quadro più completo. Ci sono i bestemmiatori seriali impuniti, e poi mi dite che Marotta è solo un semplice dirigente? Lautaro bestemmia in campo e l'audio non si trova, Conte offende e subito si scatenano le polemiche. E questo non è potere? E chi lo gestisce se non i dirigenti?".