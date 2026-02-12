Chiariello: "Come si fa a dire flop Conte senza McTominay, Anguissa, Politano, Neres etc?"

Umberto Chiariello nel suo consueto editoriale su Radio Crc ha così commentato il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra tra Como e Roma.

"E oggi si parla di flop Conte. Flop Conte, quando nella formazione iniziale non c’erano Di Lorenzo, McTominay, Kvaratskhelia, Anguissa, Politano, Neres, Gilmour. Siamo arrivati ai rigori con una squadra che aveva avuto dieci giorni di riposo, contro una squadra al completo. Flop Conte, e all’arbitro cinque e mezzo con trafiletto: doveva espellere Ramon.

Allora sono io prevenuto, sono io il napoletano piagnone. La bibbia del calcio italiano dice flop Conte. Eppure siamo arrivati ai rigori con mezza squadra fuori. C’è una campagna mediatica contro il Napoli? Io dico che più che altro c’è un sistema arbitrale allo sbando, con arbitri condizionati, terrorizzati di sbagliare, senza regole certe, con un VAR che a volte interviene e a volte no. Sono talmente in confusione che sbagliano anche le cose più elementari: doppio giallo, fuori. Una volta non c’erano dubbi: giallo, via, fuori. Oggi esitano, hanno paura di cambiare la partita, ma la partita l’hai già cambiata non espellendo".