Del Genio: "Conte ha detto anche un'altra frase, ma perché? Forse non sapeva..."
Oggi alle 11:00Le Interviste
di Fabio Tarantino

Paolo Del Genio a Linea Calcio su Canale 8 è tornato a parlare della gara di Coppa Italia contro il Como: "Vorrei capire perché c'è quella frase venuta fuori da quella telecamera, forse non sapeva ci fosse una telecamera così vicina. Io parlo della frase 'andiamo ai rigori'. Non so perché lo abbia detto, non ho visto il Como dominare nel finale e non capisco perché non si è provato con più determinazione a provare a vincerla. Purtroppo alla fine come abbiamo visto non è stato meglio andare ai rigori". 