Milan, Loftus-Cheek a Mediaset: "Napoli molto pericoloso! Dovremo stare calmi"

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a margine del match di Supercoppa contro il Napoli: "Questa partita è difficile, il Napoli è una grande squadra con grandi giocatori pericolosi. Dobbiamo stare focalizzati tutta la partita e giocare a calcio. L'abbiamo preparata molto bene come sempre, ma ora dobbiamo dimostrare in campo. Penso che - in semifinale e in finale - dobbiamo stare calmi con la testa, dobbiamo stare più stimolati ma con calma. È difficile a volte in queste occasioni, ma siamo pronti adesso a giocare calcio".