Cagliari, Rodriguez: "A Napoli momento speciale! Olivera mi venne incontro e..."

Il Cagliari si gode la crescita di alcuni giovani valorizzati in questo inizio di stagione, fra i quali c'è anche Juan Rodríguez. L'uruguaiano classe 2005 ha raccontato la sua emozione nel muovere i primi passi in Serie A in un’intervista rilasciata a "La Mañana del Fútbol" su El Espectador Deportes. A proposito del debutto contro il Napoli in Coppa Italia, Rodriguez ha ricordato: "Non mi aspettavo di esordire proprio contro il Napoli. Entrare allo stadio e vedere la statua di Maradona è stato qualcosa di incredibile. Nel tunnel Mathías Olivera mi è venuto incontro per salutarmi, è stato un momento speciale", le sue parole riprese da TuttoCagliari.net.

Riguardo la città di Cagliari, le sue parole sono altrettanto entusiastiche: "Cagliari è un posto impressionante, una città davvero bellissima. Molti uruguaiani hanno lasciato il segno qui: Fabián O'Neill, Tabárez, Francescoli, López, Nández, gli uruguaiani vengono accolti in maniera straordinaria". Riguardo al prossimo futuro, spiega di voler crescere dal punto di vista fisico: "Sto cercando di migliorare la condizione, perché sono ancora indietro rispetto ai miei compagni e devo mettermi al loro livello. In Italia si lavora tantissimo dal punto di vista tattico. Giocare con tre difensori centrali mi si addice. È una situazione molto variabile e dipende anche da cosa vuole l'allenatore e da come schiera la squadra. All'inizio è stato difficile, ma mi sono adattato".