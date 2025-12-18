Video "Poche rotazioni!", scontro Marino-Bacconi: "Poi se perde col turnover critichi Conte..."

Adriano Bacconi, match analyst, è intervenuto a Sportitalia e si è soffermato sul momento del Napoli, reduce da due sconfitte consecutive: "Sul Napoli dobbiamo fare un ragionamento più complesso dopo la sconfitta di Udine. In tre partite Conte non è riuscito mai a ruotare i giocatori, l'unico calciatore diverso schierato a Udine è Spinazzola. Troppo poco".

Pronta la risposta di Pierpaolo Marino, anch'egli presente in studio: "Ma come fa a ruotare se ha 15 giocatori il Napoli? Questa è teoria, la pratica è che bisogna avere i giocatori in panchina per turnare". Bacconi non si arrende: "E poteva ruotare quattro giocatori. Se guardiamo i subentrati, tutti loro avrebbero potuto dare di più di quelli che hanno giocato. Ma non con l'Udinese, io dico ancora prima. Col Benfica dovevano ruotare perché la sconfitta con l'Udinese è la coda lunga del mancato turnover a Lisbona. Lucca, Politano e Vergara dovevano giocare al Da Luz".

Non si convince l'ex direttore generale azzurro: "Tu parli di Vergara come se fosse già pronto per la Champions League, ma non ha ancora la consistenza necessaria. Tu sarai pronto a criticare Conte nel momento in cui perderà facendo turnover. Poi lì ti critico io".