Brambati: "Allegri e Conte sono numeri uno. Vorrei si decidesse ai rigori"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Come vede l'affare Fullkrug-Milan?

"Sono stato a cena con Allegri e non mi sembrava molto convinto, non tanto per il valore del giocatore ma per i problemi fisici. Portarti in casa un giocatore che può essere non sempre a disposizione è un problema. Lo dice lo storico di questo giocatore. Ho sentito che era molto gradito è Zapata del Torino, che ha pure contratto in scadenza giugno 2026".

Zirkzee può tornare in Italia?

"A me è sempre piaciuto, mi dispiace che non abbia trovato spazio allo United. Non è il primo ma non sarà neanche l'ultimo li, perché diversi hanno fatto male lì. Vedi poi cosa è successo con McTominay. A me hanno detto che non c'è una filosofia prettamente calcistica e all'interno del gruppo ci sia poca voglia di lavorare".

Supercoppa, c'è Allegri contro Conte...

"Io vorrei che si decidesse ai rigori (ride, ndr). La partita di Milano in campionato poteva finire in parità alla fine. Sono due caratteri diversi, che si stimano tantissimo, che vedono il calcio in maniera diverso, non solo dal punto di vista tecnico-tattico. Sono due numeri uno a fare due lavori diversi. Antonio è il numero uno a ricostruire dalle macerie, il secondo il numero a gestire".