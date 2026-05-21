Cittadinanza ADL, Manfredi annuncia la tempistica: "E magari anche a Conte..."

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Il sindaco di Napoi Gaetano Manfredi ha parlato a Il Mattino raccontando dell'incontro con Conte e dunque confermando l'addio ormai imminente del tecnico azzurro.

"Cittadinanza onoraria a De Laurentiis? Penso che arriverà a settembre. L'iter amministrativo è partito e i tempi sono questi. E, come ho già detto, sono molto contento di conferirgli la cittadinanza perché De Laurentiis ha portato un metodo di gestione della società Napoli che è fatto di grande passione ma anche di grande capacità manageriale. Siamo convinti che nella nostra città quando si mettono insieme passione e capacità di organizzare e gestire si diventa vincenti. Questo è il suo più grande merito, oltre ai risultati sportivi estremamente significativi che ha raggiunto, ovvero la vittoria di due scudetti. E' un merito che gli va riconosciuto. Dopo il presidente potremo anche pensare di dare questa onorificenza a Conte che ha vinto anche lo scudetto".