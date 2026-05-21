Italiano-Napoli? Chiariello: "Avrebbe bisogno di sostegno dalla società"

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Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Crc sul tema allenatore per il Napoli con le ultime: "Ora non c’è il buio oltre la siepe: c’è da trovare l’uomo dalle spalle larghe come Atlante, per sostituire un tecnico che lascia Napoli da vincente e che sarà un confronto improbo da sostenere. Se dovesse arrivare Maurizio Sarri avrebbe anche un altro fantasma con cui confrontarsi: se stesso e il suo passato azzurro. O Max Allegri, che è già stato il suo continuatore e che mi auguro non sia lui l’uomo che venga a Napoli. Ma dovesse essere Vincenzo Italiano, terza scelta come oggi dicono tutti i giornali, per lui sarebbe complicato.

Allora a quel punto il grande attore sulla scena deve diventare Aurelio De Laurentiis, perché dovrà fare quello che fece con Maurizio Sarri e lo fece molto bene: da capo della truppa a grande comandante. Non Sarri, ma lui mise il petto in fuori e disse “non sparate sul pianista, se avete da dire ditelo a me” e difese la sua scelta. Chi gli diede poi ragione, perché furono tre anni di grande bellezza, non coronati da successo per fattori esogeni più che endogeni. Se Italiano dovrà essere, perché Sarri decide di andarsene a Bergamo e Allegri rimane a Milano, lì ne varrà della capacità del Presidente di saperlo difendere, perché come diceva il Trap, i grandi allenatori li fanno le grandi società".