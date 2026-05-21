Panchina Napoli, Schira: "Manna stravede per Allegri, lo aveva già bloccato..."

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Nicolò Schira ha parlato su Youtube del valzer allenatori che coinvolge anche il Napoli dopo la scelta di Conte di salutare a fine stagione: "Allegri ha un grande rapporto con Giovanni Manna: fu lui a consigliare alla Juventus di puntare su Manna come direttore sportivo a John Elkann, nel momento in cui Cherubini era stato squalificato e serviva un nuovo direttore sportivo. Quindi i due hanno grande feeling.

Manna stravede per Allegri, lo aveva già bloccato l’anno scorso quando Allegri era “spasso” per il dopo Conte, poi Conte rimase. Attenzione a questo incastro. Ma vi dico anche che Allegri in realtà al Milan sta bene: sei milioni all’anno per due anni, con rinnovo automatico in caso di Champions. Oggi è a un anno a cinque milioni e due, diventerebbe un biennale da sei milioni. Quindi è tutto a posto? Contrattualmente sì. Poi bisogna capire cosa succede ai piani alti di casa Milan".