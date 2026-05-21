Conte via, Manfredi conferma: "Ma penso tornerà spesso a Napoli"

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Il sindaco di Napoi Gaetano Manfredi ha parlato a Il Mattino raccontando dell'incontro con Conte e dunque confermando l'addio ormai imminente del tecnico azzurro. "E' stata una chiacchierata molto piacevole. Non abbiamo parlato del Napoli, del suo rapporto con la società, ma di Napoli alla quale il mister si sente molto legato. Si è sentito bene accolto e soprattutto accolto da Napoli e dai napoletani.

Mi ha raccontato delle sue passeggiate tra la gente, dei caffè che ha preso con i tifosi, delle pizze che ha mangiato con loro. Poi ha scoperto una Napoli ricca di arte e di bellezze e questo lo ha fatto letteralmente impazzire di gioia. Antonio penso che tornerà spesso a Napoli".