Clamorosa denuncia dell'ex arbitro Mazzoleni: "FIGC deve pagare compensi da aprile"TuttoNapoli.net
Oggi alle 14:10
di Arturo Minervini

L'ex arbitro Mario Mazzoleni - fratello di Paolo Silvio, attualmente VAR di Serie A - ospite negli studi di Sportitalia ha lanciato un allarme legato agli stipendi dei direttori di gara del nostro campionato: "Ad oggi gli arbitri non hanno ancora ricevuto gli stipendi della parte finale del campionato scorso. VAR, non VAR, eccetera.

Vi dico per certo, mancano aprile, maggio e giugno sicuramente. Se vi sembra normale, indipendentemente dagli errori tecnici, che aspettino ancora i soldi della passata stagione… A me sembra un problema della Federazione, che condiziona anche il rendimento degli arbitri in campo" ha infatti spiegato l'ex arbitro Mazzoleni.