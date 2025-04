Comune di Napoli, Musto sul divieto trasferte: "Chiederò incontro a Manfredi e Piantedosi"

vedi letture

In una nota stampa Luigi Musto, presidente della commissione Politiche giovanili e del lavoro del Comune di Napoli, ha parlato del possibile divieto di trasferta per i tifosi del Napoli a Monza dopo le tensioni di Bologna: "Sulla questione del divieto di trasferta per i tifosi del Napoli, chiederò un incontro al sindaco Manfredi e se serve anche al ministro Piantedosi. Ancora una volta ad essere penalizzati sarebbero le famiglie e le persone perbene che vogliono seguire il Napoli.

Occorre una riflessione più approfondita sul fenomeno tifo - aggiunge Musto - i responsabili di eventuali episodi di violenza e illegalità, vanno individuati e puniti, attraverso controlli più capillari ed un’attività di prefiltraggio che ne impedisca la partecipazione alle trasferte della squadra. Senza trascurare il fatto - conclude - che a Bologna, come testimoniano molti video, tanti tifosi azzurri pur essendo in possesso del regolare biglietto, hanno avuto problemi di accesso allo stadio. Punire un’intera tifoseria non è democratico e non è giusto".