Ventola: "Partita perfetta col Bologna. Ma come sta Neres?"

Nel corso del podcast 'Viva el Futbol' si parla della vittoria del Napoli contro il Bologna nella finale di Supercoppa. L'ex attaccante Nicola Ventola ha così commentato il match: "Il Napoli col Bologna ha giocato la partita perfetta. Pressavano, recuperavano, non davano spazi e ripartivano alla grande. Non sapevi mai chi prendere tra i tre davanti. Hanno fatto di prima tecnicamente perfette. Ha fatto una partita assurda nelle due fasi. Ma come sta Neres?".

