Ex prep. atletico Ancora: "Letto cattiverie sul Napoli, non mi è piaciuto. Lukaku? Serve prudenza"

vedi letture

Tiberio Ancora, ex preparatore atletico del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Dopo il Bologna in campionato abbiamo detto quello che si è verificato, le squadre attraversano dei momenti di difficoltà ma sono quelli i momenti in cui bisogna stare uniti. In quel momento dall’esterno ho visto e letto molte cattiverie e questo non mi è piaciuto.

La squadra è sempre stata molto unita, con il mister e con lo staff si è trovata la soluzione giusta per mettere le cose a posto. Conte é bravo a tenere sempre tutti sull’attenti, non vuole animi piatti. Lukaku tornerà in campo nel giro di due tre settimane, ma va gestito con molta prudenza”.