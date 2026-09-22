Contatto Hojlund-Dragusin, manca un rigore al Napoli? L'ex arbitro Chiesa non ha dubbi

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Massimo Chiesa analizza le prime cinque giornate di Serie A tra aumento del tempo effettivo, utilizzo del VAR e alcuni episodi arbitrali discussi.

Il VAR e il suo utilizzo nelle prime cinque giornate di Serie A sono al centro dell'analisi di Massimo Chiesa. L'ex arbitro, intervenuto a Radio Napoli Centrale, si è soffermato in particolare sulla necessità di mantenere maggiore uniformità nelle decisioni e sull'impatto del tempo effettivo, che ha contribuito ad aumentare la velocità delle partite: “Si sta giocando ad un'alta velocità, il tempo effettivo aiuta, ci sono infatti meno furbetti. Più velocità nelle sostituzioni. All'inizio degli anni '90 Casarin aveva cominciato a fare questo lavoro per aumentare il tempo effettivo, ma l'esperimento non riuscì. Questo non vuol dire ignorare gli ausili tecnologici. Sono d'accordo sulla maggior dinamicità. Ma ci sono dei falli che implicano l'utilizzo del VAR in automatico. Se non viene usato, allora facciamone a meno. Qua è sempre un discorso di maglie, di pestoni… Passano dei messaggi che non sono minimamente corretti”. Tra gli episodi citati anche quello tra Drăgușin e Højlund, sul quale il giudizio è netto: “Per me quello di Drăgușin su Højlund era calcio di rigore. È l'intenzione che cambia”. Chiesa ha poi richiamato anche un intervento di Conceição: “Ha preso un giallo, ma ha abbattuto volutamente un giocatore”.

Chiesa: “L'errore di Zufferli è stato enorme, non correggerlo è stato paradossale”

Sui principali errori arbitrali delle prime giornate, Chiesa ha spiegato: “Gli errori ci sono sempre. Errori marchiani non ce ne sono stati tanti. Ma quello che mi fa riflettere è stato che l'On Field Review sia stato utilizzato solo una volta. Non mi sembrerebbe un passo in avanti togliere il VAR. L'errore di Zufferli è stato enorme, non correggerlo è stato paradossale. Evidentemente Zufferli verrà fermato”. L'ex arbitro ha poi analizzato altri episodi: sul contatto De Bruyne-Vásquez ha detto: “Io l'avevo chiamato come un intervento corretto quello dell'arbitro”. D'accordo con Orsato, invece, sul contatto Heggem-Oristanio: “Il contatto c'è stato, ma se provi a rialzarti... Credo che rientri nella dinamica dell'evoluzione di questo calcio”. Infine, sul gol annullato a Raimondo contro il Como, ha precisato: “Non ho visto un'immagine chiara di quel contatto tra Raimondo e il difensore del Como. Potrebbe essere stato un errore arbitrale”.