Longhi controcorrente: “Il Napoli di Allegri ha un potenziale da scudetto”

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Bruno Longhi analizza il lavoro di Massimiliano Allegri al Napoli e confronta la sua gestione con quella di Antonio Conte.

Antonio Conte e Massimiliano Allegri hanno due approcci diversi alla gestione delle squadre, secondo Bruno Longhi. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato come i tecnici di alto livello riescano a valorizzare il potenziale a disposizione, mettendo a confronto i due allenatori: “Gli allenatori diventano allenatori di un certo spessore perché sono in grado di far sì che la squadra, attraverso diversi percorsi, dia qualcosa in più rispetto a quello che è il potenziale”. Poi il paragone diretto: “Conte è uno che ti fa dare alla squadra e ai giocatori magari il 30% in più. Allegri è uno che sa gestire i campioni: gli dai in mano un potenziale da primo posto e arriva al primo posto, se gli dai un potenziale da terzo posto arriva al terzo”.

Longhi: “Con McTominay e Buongiorno al 100% il potenziale è da scudetto”

Per Longhi, il Napoli può avere un potenziale da primo posto soprattutto quando riuscirà a recuperare pienamente gli elementi attualmente indisponibili: “È da primo posto se tutti gli infortunati ritornano a essere i giocatori che erano. Quelli che ci sono adesso devono dare un 10-15% in più”. Il riferimento è in particolare a Scott McTominay e Alessandro Buongiorno, oltre al reparto offensivo: “Se hai McTominay al 100% e anche Buongiorno ritrovato, il potenziale è da lotta per lo scudetto”.