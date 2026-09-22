Allegri, l’ex giocatore: “Non è difensivista! A Cagliari facevamo un calcio propositivo”

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Andrea Lazzari, ex centrocampista allenato da Massimiliano Allegri, analizza il modo di intendere il calcio del tecnico del Napoli.

Massimiliano Allegri non è un allenatore esclusivamente difensivista. Parola di Andrea Lazzari, che ha avuto il tecnico come allenatore e ne conosce da vicino metodi e filosofia. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex centrocampista ha spiegato: “No, assolutamente. Il mister è molto bravo a capire cosa ha tra le mani e a far giocare la squadra per quelle che sono le qualità dei giocatori”. Lazzari ha poi ricordato la propria esperienza con Allegri, evidenziando le differenze tra le squadre allenate dal tecnico: “A Cagliari avevamo tanti giocatori di ottima qualità e quindi era un calcio propositivo. Con la Juve magari era un pochettino più guardingo”. Una capacità di adattamento che, secondo l’ex centrocampista, rappresenta uno dei principali punti di forza dell’allenatore: “È bravo a capire la gestione della piazza e del materiale a disposizione. In questo credo che sia uno dei migliori allenatori in Italia”.

Lazzari: “È giusto pretendere qualcosa in più dal Napoli”

Lazzari si è soffermato anche sulla reazione di Allegri dopo Fiorentina-Napoli, sottolineando come la richiesta di maggiore attenzione rientri nella gestione quotidiana di una squadra chiamata a competere ai massimi livelli. “È giusto pretendere qualcosa in più da una squadra come quella del Napoli. Quando vai in vantaggio devi essere capace di portare a casa il risultato”, ha dichiarato l’ex centrocampista.