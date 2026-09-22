Bucchioni: “Il Napoli si è accontentato a Firenze, Allegri ha scelto di non perdere"

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Enzo Bucchioni analizza il pareggio del Napoli contro la Fiorentina e critica l'atteggiamento degli azzurri e le scelte di Allegri.

Il pareggio del Napoli contro la Fiorentina lascia qualche dubbio a Enzo Bucchioni. Il giornalista, intervenuto a Radio Napoli Centrale, ha criticato l'atteggiamento mostrato dagli azzurri al Franchi e alcune scelte di Massimiliano Allegri: “Passo falso del Napoli a Firenze? Ha giocato blandamente, come se non avesse voglia di vincerla. Ma provaci, fai qualcosa. La delusione la allargo alla panchina. Manca il veleno sotto porta, ma anche nel recupero palla, nel pressing. È una squadra che fa tanta fatica. Si salva la partita contro l'Inter, ma contro la Fiorentina mi aspettavo di più da Allegri. Al bivio tra provo a vincerla e provo a non perderla, lui ha scelto la seconda”. Bucchioni ha poi analizzato anche alcune scelte individuali: “De Bruyne camminava. Di Lorenzo sembrava stanco, forse poteva schierare al suo posto Favasuli. Meglio Højlund con un piede solo che Lucca. Non mi sembra in grande condizione. Se vuoi provarla a vincere, metti due punte centrali. Metti due punte in area. Il problema è che il Napoli si è accontentato. E questo deve dare più fastidio. Ma deriva dall'approccio dell'allenatore. Il Napoli ha bisogno di altri. Allegri ha vinto perché è un bravissimo allenatore e nella gestione dei giocatori. Senza McTominay e con Anguissa infortunato, senza Buongiorno”.

Bucchioni: “Spalletti ha trovato la formula anti-Conte? Tante soluzioni”

Il giornalista ha poi spostato l'attenzione sulla Juventus di Luciano Spalletti, soffermandosi sulle soluzioni tattiche adottate contro l'Atalanta: “Se ne parlava, Spalletti ha messo Douglas Luiz in mezzo, ha messo un po' di mobilità, ha chiuso poi con il 4-4-1-1. Nico Gonzalez ha fatto esterno basso. Ha cambiato modulo durante la partita, prettamente spallettiano questo modo di interpretare la partita. Ho visto Kolo Muani muoversi meglio. Ci sono delle idee, la qualità la Juventus ce l'ha. Non poteva essere quella che ha perso contro il Sassuolo. Se vinci Conte si allontana. Ha cambiato tre volte il modulo nel primo tempo contro l'Atalanta. Tante soluzioni. E secondo me anche la posizione di Douglas Luiz gli consente di avere altre soluzioni”. Infine, spazio alla Nazionale di Roberto Mancini: “Guardo con interesse il lavoro di Mancini, al di là delle polemiche. Io prendo per buono una dichiarazione: nel giro di 4 anni torneremo a vincere. Quando arrivò la prima volta, fece un'intervista in cui annunciò di voler vincere l'Europeo. Mi sembrava una boutade, ma lui non stava scherzando. Lui ci credeva, vedeva le facce dei giocatori. Quando Mancini dice qualcosa, ci crede. Ha delle sensazioni sul gruppo, sull'energia. Vediamola questa Nazionale. Sono nove giocatori giovani. Fidiamoci di lui. Ha pescato Zoma dalla Serie B tedesca. Se c'è qualità e energia, può solo far bene alla Nazionale”.