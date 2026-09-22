Flop Napoli? Pellegatti frena: “Se Anguissa segna, è a pari punti con l’Inter”

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Carlo Pellegatti analizza l’avvio di stagione del Napoli e torna sull’occasione fallita da Anguissa contro l’Inter, sottolineando il valore della squadra.

L’avvio di stagione del Napoli va letto anche alla luce degli episodi che hanno condizionato i risultati, secondo Carlo Pellegatti. Il noto giornalista di fede rossonera, intervenuto nel corso di “Giochiamo D’Anticipo” su Televomero, si è soffermato in particolare sull’occasione avuta da Anguissa al 90’ della sfida contro l’Inter: “Con i ‘se’ e i ‘ma’ non è mai bello, però io sono molto pratico: se Anguissa mette dentro quella palla [nell’occasione al 90′ contro l’Inter, ndr], che mi ha ricordato – per incredulità e incredibilità – la parata di Dudek a Istanbul contro il Milan (nella finale di Champions League del 2005, ndr), stiamo parlando di un Napoli a 10 punti e a pari punti dell’Inter”.

Pellegatti: “Il tifoso del Napoli si aspetta un bel campionato”

Pellegatti considera quell’episodio più una questione di destino che un semplice errore sotto porta: “E quello non è un gol sbagliato, è un momento in cui il Dio del calcio ha detto ‘non devi segnare’. Giustamente il tifoso del Napoli si aspetta un bel campionato, perché la squadra mi sembra forte. Forse è un po’ agé, però è forte”.