Napoli logoro? Del Genio: “Cantilena esagerata per difendere Allegri! I 30enni sono i migliori…”
Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha respinto la tesi di un Napoli eccessivamente logorato dall’età e dalle ultime stagioni: "Napoli logoro esagerazione? Sì, concordo. Certo molti non potranno fare 50 partite o 45, hanno bisogno di alternative. Però dire che non sono d’alto livello è un falso clamoroso. L’anno scorso, non 7 anni fa, gli stessi sono arrivati secondi. Hanno messo la cantilena molto. Quelli oltre con l’età, Politano, Di Lorenzo, Lobotka, Rrahmani, peraltro mi sembrano sempre i migliori in campo, anche a Firenze. Pure Olivera”.
“Questa storiella viene utilizzata per dire che Allegri non ha responsabilità”
"Tra l’altro il Napoli finisce le partite sempre meglio dell’avversario, già dal Genoa, pure col Como ecc. quindi non mi sembra ci sia una problematica. E’ troppo debole questa storiella, ma viene utilizzata per dire che Allegri non ha responsabilità ma non ne ha parlato neanche Allegri stesso! Siamo oltre la difesa, ha delle attenuanti ma se esagerate così sembra una difesa preparata e perde di credibilità!”
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