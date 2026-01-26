Prima pagina

Il Mattino: "Al tappeto"

Il Mattino: "Al tappeto"
Oggi alle 00:50Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica l'apertura in prima pagina al ko del Napoli a Torino contro la Juventus, azzurri che crollano a -9 dalla capolista Inter: "Al tappeto. Disfatta azzurra a Torino (3-0), pesano le assenze e l'ennesimo errore arbitrale: mancato rigore su Hojlund". Di seguito la prima pagina integrale.