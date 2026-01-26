Marchegiani: "Il Napoli è diventata squadra agile. Poi mancano i giocatori... e tutto in discussione"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato del Napoli sconfitto 3-0 dalla Juventus: "Penso che in questo momento non si possa prescindere dai problemi di infortuni che ha il Napoli. Perché non sono solo tanti numericamente, hanno colpito di volta in volta i giocatori su cui Conte stava lavorando per far crescere la squadra. Perché si è fatto male De Bruyne nel momento in cui cercava di metterlo al centro della squadra, Lukaku che era quello che è stato al centro della squadra l'anno scorso non ce l'ha avuto dall'inizio.

Si è fatto male Neres nel momento in cui si è fatto male Anguissa, perciò secondo me anche alla luce di una partita come quella di oggi non si può non considerare le difficoltà di una squadra che ha. Anzi, è proprio in considerazione di questo, io mi ricordo quello che dicevo quindici giorni fa. Parlavo del Napoli come una squadra che stava crescendo, perché comunque Conte era riuscito a cambiare il modo di giocare, non solo allargare la rosa ma cambiarla proprio dal punto di vista della fisionomia, il gioco. Da squadra fisica è diventata squadra agile. Certo poi mancano i giocatori, deve rimettersi in discussione tutto da capo".