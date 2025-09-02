Conte e De Bruyne non contenti di Lucca: il retroscena di Dazn su Napoli-Cagliari

Davide Bernardi, giornalista e bordocampista, nel format BordoCam su DAZN racconta alcuni retroscena ed episodi interessanti su Napoli-Cagliari: "La prima occasione ce l'ha Lucca che però, nonostante la statura, sul cross di Spinazzola decide di andare di piede e non di testa. Conte non approva: 'Ma che ci vai di piede! Vacci di testa'. L'ex attaccante dell'Udinese, per stessa ammissione di Conte nel post-partita, è a scuola di 'Lukakologia', diciamo così. Materia che De Bruyne conosce bene, qui Lucca non è pronto a venire incontro e il belga glielo fa notare. Lo stesso Conte a un certo punto mima a Lucca proprio come utilizzare le braccia per tenere lontano il difensore.

In generale, non è la partita più pulita tecnicamente di Lorenzo Lucca. Un piccolo approfondimento di 'Lukakologia': spesso Conte chiede un giro palla orizzontale da una parte all'altra velocemente con gli esterni aperti, per allargare e smuovere le difese avversarie. Quando poi si apre lo spazio, il Lukaku di turno, in questo caso Lucca, deve prendere la posizione che Conte chiama del 'primo palo', come riferimento. Quindi spalle alla porta e ricevere dal compagno. Conte a un certo punto lo dice esplicitamente: 'Lucca, palla a Lucca'. Ma l'ex Udinese non è in serata, si fa pescare in fuorigioco su un tocco di De Bruyne e il belga non la prende benissimo".