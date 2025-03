Conte ed i pochi gol fatti: “Non si inventano, se vedete il curriculum di molti giocatori…”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Questo il suo pensiero sul rendimento offensivo della squadra: "Quando parlo di costruire le squadre con strutture vincenti, non si possono inventare dall'oggi al domani anche se può accadere ed a me è accaduto, bisogna fare degli step. Se si parla di una squadra che non ha fatto tanti gol, ma se vedi le statistiche della rosa e non trovi tanti giocatori con un curriculum con tanti gol, i gol non possiamo inventarceli, possiamo lavorarci per aumentare il tot di un calciatore, ma se uno fa 1 o 2 gol l'anno non puoi pensare ne faccia 10, già farne 4 è molto.

L'Inter ha fatto 19 gol da calci da fermo, sono tanti punti, significa che hai giocatori bravi a calciare, strutturati per andare a saltare. Quando costruisci le squadre devi mettere tanti ingredienti, capisco che non è facile, ma a tanti neanche interessa ma io provo a spiegare le cose, poi se vogliono essere capite ben venga altrimenti col lavoro aumentiamo ancora di più il curriculum di alcuni elementi. Dobbiamo aumentare".